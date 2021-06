Pedrinho Matador: saiba quem é o maior serial killer do Brasil e o que ele pensa sobre Lázaro

O maior assassino em série do Brasil, Pedrinho Matador, fez da ficha criminal com 70 homicídios um negócio. Número, inclusive, que ele contesta por afirmar ter matado mesmo mais de 100 pessoas.

Em 2018, teve a liberdade concedida após 42 anos na prisão. Hoje, com 66 anos, passou mais tempo da vida dentro do que fora do sistema prisional. Do lado de fora dos muros de concreto da Penitenciária de São Paulo, se tornou palestrante, lançou um livro e tem um documentário.

Além disso, contabiliza 184 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde comenta sobre crimes. Recentemente, falou sobre a chacina da Ceilândia, no Distrito Federal. O acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família e cometer uma série de outros crimes é Lázaro Barbosa de Sousa, de 33 anos.

Legenda: Pedrinho foi solto em 2007, após 35 anos na prisão. Em 2011, ele foi preso novamente pelos crimes de motim e cárcere privado, cometidos quando estava detido em São Paulo. Depois disso, foi solto em 2018 e está solto até então Foto: Divulgação / Polícia Civil

Para Pedrinho Matador, os atos do suspeito têm relação com crenças religiosas. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (16), ele afirma que Lázaro está "endemoniado" e consegue desparecer e virar sombra após rezas.

A intolerância religiosa gera associações entre religiões de matrizes africanas com o satanismo — o que, na prática, não ocorre.

E milhares de pessoas ouviram as conjecturas de Pedrinho Matador: eram mais de 280 mil visualizações do vídeo até a publicação desta matéria e mais de 2.290 comentários o apoiando e valorizando sua trajetória de vida.

Legenda: Pedrinho Matador participando de um podcasts, em maio deste ano Foto: Reprodução

Quem é Pedrinho Matador

Pedro Rodrigues Filho, de 66 anos, nasceu em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, conforme informou em entrevista à Revista Época, em 2003.

Ele veio de um núcleo familiar conturbado. A mãe era agredida pelo pai. Em uma dessas agressões, ela já estava grávida de Pedro e o bebê sofreu uma lesão no crânio.

Nesse contexto complicado, ele nunca foi à escola e começou aos 14 anos a vida no crime. Foi aprender a ler já na prisão.

Como os crimes começaram

Na mesma entrevista à Revista Época, ele relatou que a primeira vez que sentiu vontade de matar foi aos 13 anos, quando brigou com o primo mais velho, empurrando-o para uma prensa de moer cana. Quase o matou.

Aos 14 anos, cometeu o primeiro assassinato: matou o prefeito da cidade após o pai ser demitido do cargo de vigia por suspeita de roubar merenda. A vontade de se vingar era tamanha que também decidiu matar outro vigia por acreditar ser o culpado pelo roubo.

Depois, fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Lá, começou a vida no tráfico, determinante para a série de assassinatos que ainda viria a cometer.

Quais crimes Pedrinho Matador cometeu

Ainda segundo a revista, Pedrinho matou três comparsas quando entrou no tráfico. Depois, com a companhia de amigos, matou sete e deixou 13 feridos em uma festa para se vingar da morte de uma namorada e tentar descobrir o autor do crime.

Aos 18 anos, a lista de crimes já era extensa e ele acabou sendo preso. Na prisão, matou 47 homens, incluindo o próprio pai, que estava preso no mesmo local. O pai de Pedro havia matado a mãe por ciúmes.

Como ele cometia os crimes

Em entrevista, ele disse utilizar uma faca na maioria das vezes, mas também matava quebrando o pescoço das vítimas.