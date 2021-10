Pedreiro suspeito de furtar e roubar hotéis e pousadas de Fortaleza é preso no Moura Brasil

Um pedreiro identificado como Josias de Sousa Valentim, de 44 anos, foi preso no bairro Moura Brasil, na madrugada desta sexta-feira (1º), suspeito de furtar e roubar hotéis e pousadas de Fortaleza.

A última ação criminosa que o homem cometeu antes de ser capturado foi em um dos estabelecimentos comerciais da Praia de Iracema, na noite de quinta-feira (30).

De acordo com o subtenente Leandro Paiva, do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Josias se apoiou em uma banca de revista para chegar à sacada do hotel. O suspeito entrou em um dos quartos e levou uma TV.

Com ajuda de imagens de câmeras de videomonitoramento, os militares identificaram o homem e o localizaram na Comunidade do Oitão Preto.

Se passou por cliente

Também segundo o subtenente Leandro Paiva, para cometer uma das ações criminosas antes da de quinta-feira, o suspeito se passou por cliente de um hotel. Em outro local, arrombou seis quartos.

Os policiais buscavam por Josias há mais de um mês, pela série de crimes que ele realizava nas praias de Iracema e do Futuro, conforme Leandro Paiva.

Josias de Sousa Valentim, que tinha oito procedimentos na lista de antecedentes criminais, foi levado para o 2º Distrito Policial (DP), na Aldeota, onde foi autuado por furto qualificado.