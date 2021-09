MP apreende celulares e máquinas de cartão em presídio militar e investiga se PM praticou extorsão

Uma inspeção extraordinária realizada nesta quarta-feira (29) no Presídio Militar do Ceará resultou em uma série de apreensões. Conforme o Ministério Público Estadual, foram recolhidos no prédio, notebooks, maquinetas de cartão, cheques, serras, celulares, carregadore portáteis, fones de ouvido, cartões de memória, balança de precisão e demais aparelhos.

A inspeção foi autorizada pelo Poder Judiciário a pedido do órgão ministerial após o Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) receber denúncia que um militar preso na unidade vinha utilizando aparelho celular no interior da cela onde se encontrava recolhido e estaria cometendo crimes como extorsão e ameaça.

"A inspeção ocorreu em todo o presídio. Foram vistoriadas todas as celas. Inicialmente o BPChoque adentrou no presídio para fazer a contenção dos detentos e em seguida todas as celas foram devidamente vistoriadas. Foram encontrados vários celulares, vários equipamentos estranhos a um presídio, como maquinetas de cartão de crédito, serras manuais, além de equipamentos de som e outros tantos que nos causaram bastante estranheza, como a balança de precisão", disse o coordenador do Nuinc e promotor Humberto Ibiapina.

O MP divulgou que a inspeção aconteceu por meio do Nuinc, com apoio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria-Geral de Disciplina (CGD), da Coordenadoria de Inteligência (COIN), da Assessoria de Inteligência (ASINT) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado.

Os cheques apreendidos eram nos valores de: R$ 1,5 mil, R$ 6,6 mil e R$ 43 mil. Só de carregadores modelo USB foram recolhidas 42 unidades. As autoridades também avistaram no local uma faca, um massageador eletrônico e uma lanterna.

Humberto Ibiapina Coordenador do Nuinc "Nós estamos diante a uma situação que os detentos tinham livre acesso à comunicação externa"

De acordo com o MP, os aparelhos eletrônicos serão periciados "visando a extração dos dados telemáticos para averiguação de eventuais ilicitudes cometidas pelos presos que portavam os equipamentos".

"Também serão averiguados todos os documentos arrecadados, como relação de telefones e e-mails, cheques, e outras coisas mais. Tudo será analisado e posteriormente serão instaurados quantos necessários os procedimentos de investigação criminal para análise do acervo retirado de dentro do presídio militar", acrescentou o promotor.

Foto: Natinho Rodrigues



PRESÍDIO EM REFORMA



Há pouco mais de um mês, o Diário do Nordeste noticiou que o Presídio Militar do Ceará, localizado dentro do 5º BPM, passa por reformas. A então diretora da unidade chegou a solicitar no último mês de agosto que parte dos policiais presos na unidade fossem deslocados para suas residências e ficassem monitorados por tornozeleira eletrônica durante 60 dias.

No prédio há policiais acusados de participar de diversos crimes, dentre eles: extorsão, tráfico de drogas, além dos grupos de extermínio de chacinas. Horas após a notícia ser publicada, a PM desistiu do pedido e disse que "foi prevista a movimentação dos presos no interior do próprio equipamento, para outros cômodos que estejam em condições de acomodá-los".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança