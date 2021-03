Passageiro passa mal e morre em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza

Uma pessoa morreu após passar mal em um ônibus na tarde desta sexta-feira (26), no Terminal do Papicu, em Fortaleza. A causa do óbito e a identidade do passageiro não foram divulgadas até a publicação desta matéria.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. “O mesmo foi prontamente atendido pelo Samu, porém, morreu no local”, informa nota.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e aguarda retorno.