Pai suspeito de estuprar filha de 15 anos é preso em Beberibe, no Ceará

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de estuprar a filha, uma adolescente de 15 anos, em Beberibe, no litoral leste do Ceará. A captura foi divulgada na segunda-feira (18) pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as apurações sobre o crime iniciaram logo após o fato ser registrado na Delegacia Municipal de Beberibe, no último dia 11 deste mês.

Os levantamentos dos policiais civis apontam que o investigado praticava a ação criminosa há um ano. Em uma delas, a vítima foi ameaçada com uma faca e obrigada a tomar medicamentos para evitar gravidez.

Prisão preventiva

Com o andamento das apurações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado e aceito pelo Poder Judiciário local.

Ao ser detido, na sexta-feira (15), o pai da menina foi levado à sede da delegacia, onde foi ouvido e o mandado contra ele foi cumprido. Agora, ele encontra-se em uma unidade prisional, onde responderá pelo estupro.