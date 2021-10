Suspeito de matar policial penal a tiros em Umirim, no interior do Ceará, é preso em Caucaia

Um suspeito de ter matado um policial penal em Umirim, no interior do Ceará, foi preso nesta segunda-feira (18) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O latrocínio ocorreu na última quinta-feira (14), no bairro Bananas, enquanto a vítima andava em uma moto.

De acordo com o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, policiais civis, militares, penais e a Secretaria da Segurança Pública buscam identificar e localizar os envolvidos no crime.

O titular da pasta também informou que João Vitor Matos Rodrigues, conhecido como "Galo", está ligado diretamente à ação criminosa. Ele havia fugido para Fortaleza depois que o fato aconteceu.

Mauro Albuquerque acrescentou que armas de fogo usadas na investida contra o servidor público foram apreendidas durante o fim de semana, sem detalhar quantas, onde foram retidas e a quem pertenciam.

Operação continua

"Estamos mostrando, mais uma vez, que nós iremos atrás dos criminosos, em qualquer lugar do Estado, quando qualquer um policial das forças de segurança for alvejado. Só sairemos de lá quando todos os envolvidos estiverem presos", destacou.

O secretário complementou que a operação desencadeada para deter as pessoas que tiveram relação direta ou indireta na morte do agente continua.