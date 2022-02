Pai e mãe são mortos na frente da filha adolescente no Crato

Um casal foi assassinado em frente a filha, de 13 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (23), na própria casa, localizada no bairro Conjunto Nossa Senhora da Penha, na cidade do Crato, Região do Cariri.

Segundo informações fornecidas à reportagem pela Polícia Federal, a adolescente declarou, em depoimento, que dois suspeitos chegaram à residência da família e se identificaram como sendo policiais. Eles teriam pulado o muro do imóvel e ordenado a abertura da porta.

Ao entrarem no endereço, dispararam contra o homem de 35 anos, identificado como Romeu Inácio De Sales Filho, e a companheira dele, Hamanda Cardoso De Oliveira, de 37 anos. Segundo a filha do casal, ambos caíram no chão sem vida: a mãe na cozinha e o pai no quintal.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima masculina tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Ainda conforme a pasta, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, onde colheram todas as informações. Um procedimento policial foi instaurado e as equipes da Polícia Civil seguem investigando o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato.

As denúncias podem ser feitas também para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.