Operação do MPCE investiga crimes contra Administração Pública em Quixadá, no interior do Estado

Empresários e agentes políticos dos municípios de Quixadá e Quixeramobim são alvos da 3ª fase da operação “Casa de Palha”, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), deflagrada na manhã desta quarta-feira (6). Ao todo, a Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra alvos nas duas cidades.

São investigados, por meio da operação, crimes contra a Administração Pública, entre eles fraude em licitações, peculatos e outro ilícitos ligados à realização de obras de engenharia no município de Quixadá, segundo o MPCE.

Prisão