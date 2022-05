Oito pessoas são presas por envolvimento na chacina de Monsenhor Tabosa

Oito pessoas foram presas por envolvimento na chacina que deixou quatro pessoas mortas em Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará. Cinco capturas ocorreram na noite desta terça-feira (24), em Canindé, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Entre os presos, abordados em um veículo, estava uma pessoa considerada chefe de uma facção criminosa responsável por ordenar a matança. Com o grupo capturado, foram apreendidas armas de fogo. A pasta não divulgou a identidade das pessoas.

Conforme a SSPDS, que enviou reforços policiais ao Município, novos detalhes serão repassados posteriormente, após os procedimentos policiais serem concluídos. A Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa investiga o caso.

Outras três pessoas haviam sido presos pela tarde, horas após o crime. O trio estavam com grande quantidade de munições, armas de fogo, carregadores, balaclavas e dois artefatos explosivos.

Assassinatos

Criminosos invadiram duas casas e cometeram os assassinatos. Em uma casa no bairro Alto da Boa Vista, três pessoas foram mortas.

Em seguida, os suspeitos seguiram até outro endereço e lesionaram mais uma, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Entre os mortos estão dois adolescentes de 14 anos, e dois homens, um de 40 e outro de 70 anos.