Nuvem de fumaça provocada por reação química assusta funcionários da Siderúrgica do Pecém

Uma grande nuvem de fumaça provocada por reação química assustou funcionários da Siderúrgica do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Grande Fortaleza), na tarde desta terça-feira (10). Segundo a empresa, ninguém ficou ferido.

O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que houve trabalhadores com “ferimentos leves”.

Segundo nota da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), o fato ocorreu na planta do alto-forno, causado por uma reação à presença de água em um dos reservatórios, "gerando um forte ruído, acompanhado de fumaça alta e escura".

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e chamaram atenção pela densidade e concentração de fumaça.

Assista ao vídeo:



Causas estão sendo apuradas

A CSP disse ainda que a ocorrência já foi controlada e as causas do incidente estão sendo apuradas. "A CSP reforça que a segurança dos seus empregados, terceirizados e comunidade são seu principal valor", disse em nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) comunicou que não chegou a ser acionado, mas ao entrar em contato com a companhia obteve a informação de que a situação estava controlada.