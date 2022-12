Nove homens são presos em casa 'ponto de encontro de facção criminosa' em Caucaia

Nove homens foram presos e um adolescente detido em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura aconteceu após policiais civis receberem denúncias anônimas de que o grupo estava em uma casa usada para a venda de drogas e ponto de encontro dos membros da facção criminosa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nessa sexta-feira (16), policiais foram até o bairro Parque Soledade, constataram a veracidade da denúncia e ainda apreenderam munições, drogas, celulares, radiocomunicadores e R$ 1 mil em espécie.

Os nomes dos presos não foram revelados. No entanto, a SSPDS afirma que eles têm de 19 a 25 anos e a maioria com passagem por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo.

AS BUSCAS

"Os investigadores da Delegacia Metropolitana de Caucaia saíram para checar denúncias anônimas e, ao se deslocarem para Rua Alto da Paz, os policiais civis encontram uma casa com vários homens em atitude suspeita. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos tentaram se desvencilhar da ação policial e esconder o material ilícito que estava com eles", disse a Pasta.

Todos os suspeitos foram encaminhados até a delegacia. Os adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Um ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo foi lavrado em desfavor do adolescente.

COMBATE AO CRIME

Caucaia já foi considerada a cidade mais violenta do País. Desde o início deste mês de dezembro, a Polícia Civil diz seguir com uma série de ações que visa combater grupos criminosos atuantes nesse município.

"Além das prisões, o foco é diminuir os índices de crimes contra a vida. Mais de 600 abordagens a pessoas e veículos ocorreram na região. No ultimo dia 9, os policiais civis retiraram de circulação Lucas Chaves Rodrigues, de 23 anos. O alvo é suspeito de participar de uma série de homicídios no município", destaca a Secretaria.

