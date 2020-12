Nadadores retiram do mar corpo de adolescente na Praia de Iracema

Nadadores resgataram do mar, por volta de 6h30 deste domingo (13), o corpo de um adolescente na Praia de Iracema, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima ainda não foi identificada, mas há suspeita que seja um adolescente que desapareceu no último sábado (12) próximo à Ponte dos Ingleses.

O corpo do menino foi avistado boiando, já sem vida, por nadadores que estavam próximo ao ponto onde ele foi localizado. Os homens retiraram o garota da água, levaram para a areia, e acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Na manhã do sábado, uma guarnição de salvamento, junto com mergulhadores dos bombeiros, foi acionada para a ocorrência do desaparecimento de um adolescente. Contudo, as autoridades fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar a vítima.

Agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam a ocorrência após o corpo ser encontrado, e o retiraram da praia. Os familiares da vítima que desapareceu no sábado foram informados sobre o achado do cadáver, e devem comparecer à sede da Pefoce para possível reconhecimento.