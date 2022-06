Mulher usa guarda-chuva para se defender e mata suspeito de importunação sexual em Sobral

Uma mulher de 25 anos usou um guarda-chuva para se defender um homem após ter sido vítima de agressões e importunação sexual, nesse sábado (4), em Sobral. O suspeito foi atingido pelo objeto e morreu.

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), a jovem foi conduzida à delegacia do município e alegou ter usado o guarda-chuva para se defender do homem.

No relato aos investigadores, a vítima disse que estava caminhando pela Rua Cel. Diogo Gomes, no bairro Centro, quando foi abordada pelo suspeito. Na ocasião, ao se defender, ela teria o atingindo com o objeto.

Ferido, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu. Segundo a unidade hospitalar, o paciente deu entrada às 18h28 com uma perfuração na região do fêmur, vindo a óbito minutos depois devido a uma parada cardiorrespiratória pós-traumática.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e colheu as primeiras informações sobre a ocorrência. O homem que morreu já tinha antecedentes por ameaça, danos e injúria.

A mulher foi conduzida para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi instaurado um inquérito policial por portaria, posteriormente transferido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, que ficará a cargo das investigações, conforme a SSPDS.

