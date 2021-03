Mulher morre em casa de empresário após evento privado para assistir Live

Um evento privado na casa de um empresário no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, terminou de modo trágico no último sábado (20). O encontro, marcado para acompanhar uma live do cantor de forró Wesley Safadão, acabou com uma mulher baleada e morta.

Segundo informações preliminares obtidas com a Polícia, a mulher, identificada como Alana Beatriz do Nascimento Oliveira, 25 anos, conheceu o proprietário da residência, localizada na Rua Moacir Alencar Araripe, naquele dia. Após o término da transmissão alguns dos convidados foram embora.

A vítima, que trabalharia como garota de programa, teria ficado com o empresário quando, em algum momento, houve um tiro acidental. Segundo relato, a arma teria disparado acidentalmente contra a mulher na testa, à queima-roupa. Ainda de acordo com as informações recebidas pelo Diário do Nordeste, ela e o empresário, identificado apenas como Davi, estavam na cama no momento do disparo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ela não resistiu. O empresário fugiu do local levando a arma do crime e as imagens das câmeras de segurança da casa.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram ao local.

Além disso, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) instaurou um inquérito policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar as circunstâncias do caso. Responsável e motivação serão buscados pelas autoridades.