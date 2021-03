Wesley Safadão faz live do projeto 'TBT' com Tirullipa de cover

O cantor Wesley Safadão animou os fãs de forró na primeira live produzida por ele em 2021, na noite deste sábado (20). Na transmissão do projeto "TBT", direto de Fortaleza, os sucessos da banda Garota Safada. O humorista Tirullipa fez versão cover do forrozeiro com longos cabelos usados no início da carreira.

O repertório foi iniciado com as canções "Juras de Amor", "Escravo do Amor" e "Tentativas em Vão" — letras que marcaram a carreira de Wesley Safadão no Nordeste. Nos primeiros minutos da transmissão, Tirullipa levou uma queda ao colocar uma e cadeira para acompanhara live na frente do palco.

Mais de 700 mil pessoas assistiram à transmissão simultaneamente na primeira hora da live. Os cantores Eric Land e o cantor Tarcísio do Acordeon também participaram da live.



Legenda: Placa comemorativa da música "Ele é Ele Eu Sou Eu", enviada pela gravadora Som Livre Foto: Romilson Sales

Ainda na transmissão, o humorista Tirullipa entregou para Wesley Safadão placa com certificado de platina duplo da música "Ele é Ele Eu Sou", uma homenagem da gravadora Som Livre. A canção alcançou o primeiro lugar dos aplicativos Deezer e Spotify no último ano.