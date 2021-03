16 familiares de Wesley Safadão estão com Covid-19, revela cantor na live 'TBT'

O cantor Wesley Safadão revelou na transmissão da live "TBT", na noite deste sábado (20), a situação de familiares com Covid-19. Segundo o cearense, 16 parentes estão com a doença. O próprio forrozeiro chegou a ser confirmado após testes em agosto do ano passado.

"Nós vivemos uma situação delicada. Eu, hoje, sei nem se é legal falar, mas assim, graças a Deus todos bem, mas eu tenho hoje umas 13. Quantas pessoas da minha família estão com covid hoje? 13? 16 pessoas da minha família nesse momento estão. Não vou dizer que é distante não. Porque falam no meu ouvido (ponto eletrônico) 'distante'. Não é distante não. Pessoas da minha família, a tia nora que trabalha comigo dentro da minha está com Covid. Graças a Deus está bem", revelou Wesley Safadão.



Assista:



Ainda na transmissão, o cantor disse que após o caso da tia foram feitos testes da Covid-19 na família toda. Um tio do cantor, padrinho do cearense, também chegou a ser encaminhado para um hospital.

Wesley Safadão doa respirador para Fortaleza

Após revelar a situação dos casos de Covid-19 na família, Wesley Safadão disse que comunicou a situação ao prefeito de Fortaleza e fez a doação de um respirador. "Liguei para alguns amigos e quero que alguns, independente da cidade de onde esteja, doem respiradores. Isso foi recente, na semana passada. Já fiz minha doação". Minutos depois, dois empresários foram anunciados como primeiros doadores.

Antes de começar a apresentação musical, um vídeo do prefeito de Fortaleza foi transmitido em agradecimento ao cantor Wesley Safadão pela iniciativa de doar. "Amigo Wesley, quero lhe parabenizar pela iniciativa de patrocinar essa live e pedir recursos em equipamentos para o povo de Fortaleza. Eu já sabia do seu grande coração, da sua grande humanidade. Quero aqui estender abraços a todos que participaram desa ideia genial e brilhante", declarou Sarto.

Wesley Safadão informou que para realizar a live 'TBT', os integrantes da banda, cinegrafistas e os cantores convidados realizaram testes de Covid-19.