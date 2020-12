Mulher mata marido na porta da própria casa em Itaitinga

Uma mulher foi presa na sexta-feira (25) após assassinar o marido a facadas na rua Catorze, no Barrocão, em Itaitinga. O casal foi identificado como Antônio Paixão Dias Aguiar e Maria de Sousa Silva, ambos com 26 anos. A vítima teria discutido e agredido a companheira antes de ela aplicar golpes de faca contra ele.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi ao local do assassinato após receber informações de uma briga na residência do casal. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima já sem vida na calçada.

Antônio Paixão já possuía antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Maria de Sousa foi presa em flagrante com a faca utilizada no assassinato.

A mulher estava consumindo bebida alcoólica na casa de um amigo instantes antes do crime. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Horizonte e autuada em flagrante como homicídio doloso.