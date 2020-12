Mulher é presa em flagrante ao tentar embarcar com 3,6 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar embarcar com 3,6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite de sexta-feira (12). De acordo com a Polícia Federal, a mulher tentava pegar um voo para Londres, na Inglaterra.

A droga estava na mala que havia sido despachada e foi inspecionada com o auxílio de um cão farejador da Polícia Federal. O cão achou a mala suspeita e quando os agentes a abriram localizaram a cocaína dentro da bagagem.

A PF continua investigações em inquérito policial, para identificar a demais participantes do tráfico internacional de drogas flagrado.

Os Cães Detectores de Drogas (CDD), batizados de DEA e INU, respectivamente fêmea e macho, raças Pastor Alemão e Pastor Belga Malinois, nascidos no canil central da PF em Brasília, foram adestrados para farejar substâncias ilícitas, ainda que em pequenas quantidades.

Cães acham haxixe em brinquedo

Na última quarta-feira (9), cães detectores de drogas da Polícia Federal encontraram, 582 gramas de haxixe dentro de um carro de brinquedo enviado pelos Correios, em Fortaleza. De acordo com a polícia, o entorpecente foi enviado por uma pessoa do Rio de Janeiro.

A apreensão aconteceu quando policiais realizavam fiscalização de rotina para identificar possíveis substâncias entorpecentes distribuídas em encomendas postais.