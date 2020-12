Cães farejadores acham haxixe dentro de brinquedo enviado pelos Correios em Fortaleza

Cães detectores de drogas da Polícia Federal encontraram, na tarde desta quarta-feira (9), 582 gramas de haxixe dentro de um carro de brinquedo enviado pelos Correios, em Fortaleza. De acordo com a polícia, o entorpecente foi enviado por uma pessoa do Rio de Janeiro.

A apreensão aconteceu quando policiais realizavam fiscalização de rotina para identificar possíveis substâncias entorpecentes distribuídas em encomendas postais.

Apontado pelos animais, um pacote de presente suspeito foi separado dos demais e levado à sede da Polícia Federal no Ceará para análise da perícia. Ao abrirem o pacote, o haxixe foi encontrado dentro de um carro de brinquedo, confirmando a indicação de material suspeito pelos cães.

Desde o início de novembro deste ano a PF no Ceará vem utilizando cães farejadores com o objetivo de reforçar e auxiliar na fiscalização de combate ao tráfico de drogas no Ceará. A Polícia Federal continua com as investigações com o intuito de identificar a origem, remetente e o destinatário da droga.

Os Cães Detectores de Drogas (CDD), batizados de DEA e INU, respectivamente fêmea e macho, raças pastor alemão e pastor belga malinois, nascidos no canil central da PF em Brasília, foram adestrados para farejar substâncias ilícitas, ainda que em pequenas quantidades.

O cão INU foi o primeiro a localizar o entorpecente, em seguida, DEA confirmou a suspeita.

Legenda: Foram encontrados 582 gramas de haxixe dentro do brinquedo Foto: Polícia Federal

Diamante e cobras pelos Correios

No último mês de outubro deste ano, a Receita Federal apreendeu 15 pedras de diamantes e fragmentos do mesmo material enviados por encomenda postal do Rio de Janeiro a Fortaleza. Foram proximadamente 14 gramas avaliados em R$ 80 mil. Todo o material foi encaminhado à Caixa Econômica Federal que mantém a guarda das pedras.

Já em julho, três cobras exóticas foram apreendidas também pela Receita Federal, em encomendas dos Correios. As três cobras eram conhecidas como cobra-do-milho, "corn snake". Cães farejadores também ajudaram na descoberta das cobras.