Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro na zona rural de Farias Brito

Uma mulher de 39 anos foi vítima de feminicídio na manhã desta segunda-feira (20) em Farias Brito, na região Sul do Ceará. Cícera Barbosa Vieira Saraiva morreu a facadas. O suspeito, identificado como Joaquim Saraiva do Nascimento Barbosa, 36, segue foragido.

O crime ocorreu em via pública na Serra do Quincuncá, zona rural do município, a cerca de 100 metros da casa onde a vítima morava.

Segundo a vizinhança, Cícera estava separada do suposto agressor, que fugiu do local do assassinato em uma motocicleta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse, em nota, que as polícias Civil e Militar "realizam diligências com o intuito de capturar" o homem suspeito de atingir a vítima com um "objeto perfurocortante".

"Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Farias Brito".

Denúncias

Informações que contribuam para o andamento das investigações policiais podem ser encaminhadas à SSPDS de forma anônima através do telefone (88) 3544-1270, da Delegacia Municipal de Farias Brito. A Pasta também disponibiliza o Disque-Denúncia 181 e o (85) 3101-0181.