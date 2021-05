Mulher é mantida refém no porta-malas e se livra de assalto ao ligar para o marido, no Eusébio

Uma mulher se livrou de um assalto ao ligar para o marido no porta-malas do carro, onde era mantida refém, na noite desta quinta-feira (13), no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a vítima estava voltando do trabalho, na Estrada do Camará, quando viu um veículo parado na via, como se estivesse com problemas mecânicos.

Quando se aproximou, dois homens desceram do carro, anunciaram o assalto e a colocaram no porta-malas do próprio automóvel.

Os criminosos não perceberam que a mulher estava com um celular no bolso. No porta-malas, conforme o Batalhão, ela conseguiu ligar para o marido e explicar o que estava acontecendo.

O esposo da vítima acionou a empresa de rastreamento veicular, que informou que o automóvel estava ainda na Estrada do Camará, mas em Aquiraz, também na Região Metropolitana de Fortaleza.

Investigação

Uma composição do BPRE foi ao local e localizou o carro, bem como a vítima no porta-malas. Os criminosos já haviam abandonado o veículo. Segundo a Polícia Civil, nenhum pertence foi levado.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Polícia Militar, para saber detalhes do caso, e aguarda resposta.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o fato foi registrado na Delegacia Municipal de Eusébio, que ficará a cargo das investigações.