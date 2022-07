Mulher é encontrada morta em quarto de motel no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Uma mulher foi encontrada morta em um quarto de motel no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (1º). Não foram encontradas lesões no corpo, segundo os levantamentos iniciais da polícia. Um homem que estava com ela no local foi conduzido ao 27º Distrito Policial (DP).

A vítima não foi identificada "formalmente", de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local e fez os primeiros levantamentos.

A causa da morte só será determinada após o resultado do laudo cadavérico, que será feito pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

