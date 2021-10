Mulher é assassinada a tiros e pedradas enquanto voltava da academia no Siqueira, em Fortaleza

Uma mulher de 30 anos foi morta a disparos de arma de fogo e a pedradas dentro do próprio veículo enquanto retornava da academia na noite dessa quinta-feira (14), no bairro Siqueira, em Fortaleza.

Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar (PMCE) identificaram a vítima como Gutterlânia Gomes da Silva, sem antecedentes criminais.

Segundo os PMs, ela dirigia o automóvel quando foi abordada com tiros, perdeu o controle da direção, parou em uma via e recebeu mais disparos e pedradas.

As informações iniciais coletadas pelos policiais no local do crime é de que pelo menos cinco homens teriam assassinado a mulher.

Ainda segundo os militares, o marido de Gutterlânia possui passagens por crimes e responde a processos na Justiça do Ceará. No entanto, os detalhes do histórico criminal do homem não foram divulgados. Ele também usa tornozeleira eletrônica.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).