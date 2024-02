Mulher de 28 anos é presa por tráfico de drogas após divulgar venda do material nas redes sociais

Uma mulher de 28 foi presa por tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (15), no bairro Itaoca, em Fortaleza. A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a suspeita divulgar o comércio dos entorpecentes por meio de um perfil nas redes sociais.

A suspeita foi capturada com o namorado, de 18 anos, em posse de 552 gramas de maconha e oito gramas de cocaína. Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao 5º Distrito Policial, local em que a dupla também foi autuada por tráfico de drogas.

Na residência, os agentes também encontraram duas balanças, sacos plásticos e R$ 160 em espécie.

As equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE), foram até o endereço apontado após descobrirem o perfil da jovem, que tinha registro de imagens e vídeos dela. Conforme relatos, os usuários acionavam o serviço de entrega por aplicativo e recebiam as encomendas com as drogas.