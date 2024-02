Homem é preso em flagrante por atropelar ex-namorada e chutar policiais na Praia de Iracema

Um homem de 37 anos foi preso na última segunda-feira (12), na Praia de Iracema, em Fortaleza, suspeito de agredir fisicamente e atropelar a ex-namorada. Ele foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e dano no âmbito da violência doméstica. Contudo, foi liberado após audiência de custódia.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito também foi autuado pelo crime de resistência, por desferir chutes em direção aos policiais que o abordaram. A identidade dele não foi revelada.

Segundo a vítima, a violência teria ocorrido após uma mensagem de rede social. Um rapaz teria comentado em uma foto da mulher, o que teria gerado uma resposta, também em comentário, do agora ex-namorado.

A apuração realizada pela TV Verdes Mares também aponta que a vítima revelou ter recebido uma série de ligações, iniciadas na madrugada de segunda, por conta do comentário. Após atender o telefonema, ela teria ouvido diversas frases agressivas, o que a levou a encerrar o namoro.

Acompanhada de um amigo, a vítima se dirigiu à casa do homem para devolver as roupas dele e pedir a chave do casa onde ela mora, mas foi abordada pelo homem na entrada do prédio, enquanto aguardava dentro de um caro. Uma discussão teria se iniciado e o homem, então, conseguiu pegar a chave do veículo e atropelar a vítima.

Em vídeo que circula no WhatsApp, é possível ver o momento em que um veículo branco avança sobre uma mulher, que se segura no capô do carro para se proteger. Antes do momento, o homem teria desferido diversos chutes contra o carro, danificando o instrumento de trabalho utilizado por ela.

"Minha costela dói muito, do chute, da pressão da porta quando ele a chutou. Meu carro está todo amassado e ele ainda bateu a porta do meu carro em algum lugar. Meu objetivo é que as mulheres denunciem esses casos, mesmo a Justiça sendo falha, mesmo o juiz alegando que ele é réu primário e que o sistema carcerário está lotado", desse ela, chorando e sem se identificar, em entrevista à TV Verdes Mares.