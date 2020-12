Motorista tenta sair de prédio e derruba parte de muro na Aldeota

Legenda: O motorista não sofreu ferimentos e esta na casa de familiares Foto: Reprodução/SVM

Um motorista derrubou, na tarde desta segunda-feira (28), parte do muro de um condomínio na rua Doutor José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Segundo um funcionário do condomínio, o motorista, que mora no local, um idoso de 80 anos, tentou sair do prédio. Ao tirar a caminhoneta da vaga no estacionamento, ele se confundiu. Ao invés de acionar o pedal do freio pisou no acelerador por engano e atingiu o muro. Não houve registro de feridos.

Forte barulho

Fernanda Frota que mora no condomínio disse ao Sistema Verdes Mares que ouviu um barulho muito forte e percebeu que o idoso ficou muito nervoso após o acidente.

“Ouvimos um barulho muito forte. Tipo um capotamento de carro e corremos para a lavanderia para ver. A caminhonete saiu do estacionamento e foi ao muro da frente. Tinha um senhor e uma senhora e estavam muito nervosos. Ainda bem que não aconteceu nada com eles”, disse.

O muro passa por reformas nesta terça-feira (29). Já o idoso foi para a casa de familiares.