Motorista de aplicativo suspeito de estuprar passageira adolescente é preso na Parquelândia

Um motorista de aplicativo suspeito de estupro qualificado contra uma passageira menor de idade foi preso na noite dessa terça-feira (4), na Parquelândia, em Fortaleza. O homem tem 29 anos e não foi identificado pela Polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi cometido na noite dessa segunda-feira (3), no Planalto Ayrton Senna. A vítima tem 16 anos.

Prisão do suspeito

Em nota, a SSPDS explicou que a prisão do suspeito ocorreu após a Polícia identificar a localização do veículo e acompanhar a movimentação dele pelo sistema Agilis e pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). "Rapidamente, o carro por aplicativo foi interceptado, onde estaria no meio de uma viagem e o passageiro foi liberado", informou.