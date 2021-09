Mercadorias contrabandeadas apreendidas pela Receita Federal desaparecem do Porto do Mucuripe

Mercadorias supostamente contrabandeadas apreendidas pela Receita Federal (RF) sumiram da zona de alfândega do Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Descoberto nessa quarta-feira (22), o caso agora é investigado pela Polícia Federal (PF). Ao todo, desapareceram 12 contêineres com os produtos ainda não identificados. As informações são do G1 Ceará.

Neste local, ocorre armazenamento e a fiscalização de entrada e saída de cargas pelo órgão. Conforme apuração do portal, os produtos seriam doados à Prefeitura de Fortaleza. A Companhia Docas do Ceará (CDC) não deu mais detalhes sobre o caso.

Em nota, a administradora do terminal afirmou que colabora com as entidades para que todos os fatos sejam esclarecidos. “Diante disto, outras informações podem interferir e/ou prejudicar o andamento das investigações”, explicou a CDC.

A PF informou que não se manifesta sobre investigações em curso.

Os contêineres eram alugados pela Hand Line Transportes Internacionais, de São Paulo. Segundo a empresa informou ao G1, cada estrutura é avaliada em R$ 18 mil, totalizando prejuízo de R$ 216 mil.