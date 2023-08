Mãe viaja dois dias para encontrar filho que havia sido levado pelo pai de São Paulo para Sobral

Milena Sampaio, mãe do menino Theo Teixeira Sampaio, de 4 anos, que havia sido levado a Sobral pelo pai, reencontrou o filho após viajar dois dias e meio de ônibus, nesta segunda-feira (14). Para ela, o momento de não saber onde estava o menino foi de "muita angústia e aflição". O reencontro entre mãe e filho ocorreu no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A guarda da criança é da mãe e a Justiça de São Paulo havia expedido um mandado de busca e apreensão do menor que foi localizado pela Polícia Militar do Ceará.

Momentos antes da chegada do menino, Milena conversou com o Sistema Verdes Mares sobre a expectativa de rever o filho. "Ele está com pessoas que não conhece, está sendo muito bem tratado, mas está longe. O meu coração tá apertado, mas de alegria. De poder olhar ele, de abraçar ele, falar eu te amo", disse a mãe.

O ex-companheiro de Milena não é cearense tampouco morador de Sobral. Para Milena, o seu filho não deveria pagar pela separação dos pais.

"Um inocente jamais deve pagar por isso. Não é a primeira vez. Vai ter visita assistida, eu acho que não deveria ter visita assistida para um pai que faz isso com uma mãe, com uma família inteira. Tanto da parte da família dele quanto da parte da minha família, de não dar dados, não dar nada. E sair livremente, assim, como se nada tivesse acontecido", disse Milena. O pai da criança chegou a ser detido, contudo, foi liberado.

Ida da criança ao abrigo

Conforme a conselheira tutelar de Sobral, Maria do Livramento, Theo foi encaminhado a um abrigo na sexta-feira (11), após um comunicado da Polícia Militar.

"Eles tinham prendido o pai, e chamaram o conselho tutelar para fazer a proteção do Theo. Fomos até lá e levamos o Theo para o abrigo. Nenhum momento ele chorou, parecia que já estava bem familiarizado com todo mundo, então graças a Deus foi bem tranquilo", contou.

Entenda o caso

Segundo o g1, a criança, que morava em Monte Mor, cidade de São Paulo, foi passar o fim de semana com o pai, no dia 4 de agosto, e deveria ser devolvida à mãe na segunda-feira seguinte, mas não apareceu mais. Pai e mãe do menino estão separados há cerca de um ano.

O delegado Fernando Bueno de Castro, da Polícia Civil de São Paulo, concedeu entrevista à TV Globo em que afirmou que a investigação policial identificou o carro do pai do menino se dirigindo para o Nordeste e acionou as autoridades cearenses.

Ao ser localizada em um veículo, a criança "foi conduzida para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO)", informou a SSPDS.

O Conselho Tutelar de Sobral informou que levou o menino para um abrigo, voltado para crianças de 0 a 8 anos.