Líder de facção no Ceará vai a julgamento por planejar e ordenar morte de desafeto pessoal

O líder de uma facção criminosa originada no Ceará irá a júri pelo crime de homicídio qualificado. Auricélio de Sousa Freitas, o 'Celinho da Babilônia' foi pronunciado na Justiça e teve julgamento agendado para próximo dia 26 de maio, por videoconferência. Ele é acusado de ser autor intelectual da morte de Paulo Anderson da Silva, o 'Batata', em julho de 2015.

Consta nos autos que 'Celinho' ordenou que o crime fosse cometido por Leonardo de Sousa Nascimento, o 'Fly', em troca do perdão de uma dívida de drogas. Quase seis anos após o fato, Leonardo também será julgado.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia 17 de julho de 2015, por volta das 14h30, Leonardo desferiu três disparos de arma de fogo contra Paulo Anderson, em Fortaleza. A vítima havia saído de casa na companhia dos amigos, quando Leonardo se aproximou dele pedindo sua moto emprestada. 'Batata' negou o empréstimo, e Leonardo sacou a arma.

A vítima ainda tentou correr, mas tropeçou nos chineles que usava e caiu no chão. Testemunhas disseram às autoridades ter ouvido 'Fly' dizer que aquela morte aconteceu a mando de 'Celinho'. A denúncia foi recebido no Judiciário em novembro de 2019.

Defesa

Quando interrogados, os acusados apresentaram versões diferentes sobre o fato. Leonardo teria dito que Paulo era perigoso e que vinha o ameaçando. Na versão do executor do homicídio, ele atirou para se defender, antes que fosse atingido: "ninguém me mandou matar ele não, ele que veio para me matar".

Já conforme o depoimento de 'Celinho', em 2015 ele estava preso e não tem nenhuma relação com o caso. "Conheço o 'Fly' só de vista, morava no mesmo bairro que eu, mas não tenho ligação com ele, nenhum tipo de intimidade. O 'Batata' morava no mesmo local que eu, também não tive nenhuma ligação com ele. Não soube disso, porque eu tava preso" (sic), disse o acusado.

Histórico

Auricélio de Sousa Freitas é nome bastante conhecido pelas autoridades do Estado do Ceará. Além de fundador de uma facção, ele é acusado de ordenar expulsões de famílias na Babilônia e participar da Chacina das Cajazeiras. Os assassinatos em série aconteceram em janeiro de 2018. 14 pessoas morreram no ataque.

'Celinho' foi preso em julho de 2018, no bairro Dionísio Torres, na Capital. Ele estava em um veículo de luxo e blindado. O réu chegou a ser mantido em presídio federal de segurança máxima. No ano passado, Auricélio e demais membros de facções retornaram ao Ceará.