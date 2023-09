Justiça do Ceará decreta prisão de oito PMs após desaparecimento de jovem que teria sido torturado

A Justiça do Ceará decretou a prisão preventiva de oito policiais lotados no Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI). A reportagem apurou que até o início da noite desta sexta-feira (15) cinco PMs se apresentaram e foram detidos por força dos mandados.

Todos eles são investigados por tortura. Os militares teriam privado de liberdade três homens, sendo que um deles, Antônio Marcos da Silva Costa, segue desaparecido desde o último dia 27 de agosto. Os crimes aconteceram na Praia do Maceió, em Camocim e foi presenciado por populares, incluindo crianças que estavam em barracas de praia.

O Diário do Nordeste obteve os nomes dos policiais militares suspeitos neste caso, são eles: sargento Cristiano Oliveira Sousa; soldados Samuel Santiago de Lima, José Márcio Carneiro Almada, Eduardo Florêncio da Silva, Wellington Xavier de Farias, José Márcio Barroso da Silva Júnior, Josinaldo Ferreira Barbosa Monteiro; e o cabo Demairton Cipriano Silva. A reportagem não localizou as defesas dos investigados.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou por nota as determinações de prisão e disse que as investigações acerca do fato estão em segredo de Justiça.

Todos os oito PMs suspeitos foram afastados preventivamente, por 120 dias das suas funções, por determinação da Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

De acordo com a Controladoria, há investigação em andamento "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas" e "bem como, a incapacidade destes para permanecerem nos quadros da Corporação Militar a qual pertencem".

"EU QUERO MEU FILHO"

Em entrevista à TV Verdes Mares, familiares de Antônio Marcos da Silva Costa exigiram investigação do caso e notícias do paradeiro da vítima. A mãe, Torquato Feitosa da Silva Lira, afirma que "o que eles fizeram não é papel de Polícia".

"Eu quero Justiça pelo meu filho. Eu quero meu filho"

Pai e irmão do desaparecido dizem que populares ouviram os gritos de Antônio Marcos e dos outros dois homens, também torturados, mas soltos horas depois.

Legenda: No dia seguinte à abordagem, família da vítima esteve no local e encontrou objetos possivelmente usados nas agressões Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

"Chegaram lá, abordaram ele e mandaram apagar a luz", conta Cícero Rodrigues da Costa, o pai. Testemunhas ainda falaram que os PMs teriam pedido aos barraqueiros garrafas de água e cordas, possivelmente também usadas para as sessões de tortura.

DUAS VÍTIMAS LIBERADAS

De acordo com investigação da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da CGD, os outros dois homens voltaram para casa na madrugada de 28 de agosto de 2023, "tendo o aparelho celular de um deles permanecido na posse dos policiais militares, enquanto o terceiro, Antônio Marcos da Silva Costa, permanece desaparecido".

Para determinar o afastamento, a Controladoria ainda considerou os relatos de testemunhas que dizem que "duas viaturas policiais chegaram ao local e passaram a realizar abordagem de rotina e, em não encontrando nada, solicitaram que o rapaz conhecido por “Marcão” entregasse seu celular, ao que este recusara e então passaram a espancá-lo juntamente com os outros dois rapazes, colocando os três dentro de uma viatura, seguindo em direção a praia do Maceió e, chegando a altura do parque eólico, passaram a torturá-los, ao tempo em que eram questionados por armas a todo momento".

Familiares e o advogado Mateus Barreto denunciaram o caso às autoridades.

De início, "não foi constatado registro de nenhuma ocorrência sobre essa abordagem policial ou do desaparecimento dos rapazes".

Somente após pesquisas no Relatório das Principais Ocorrências Policiais Militares no Estado do Ceará do dia 27/08/2023, foi encontrado o registro em relação ao caso: "em que a viatura do POG01 foi até o local do acontecido e procurou por toda área, localizando apenas o Gol preto nas proximidades de uma barraca, veículo que estava estacionado e travado e que foi identificado por um dos advogados como de propriedade de seu cliente, porém, nada mais foi encontrado em relação a denúncia da suposta condução dos rapazes ao Distrito Policial".