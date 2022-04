Justiça do Ceará decide soltar mulher presa junto ao marido em posse de carros de luxo e ouro

Um dia após a prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas internacional, a Justiça do Ceará decidiu soltar um dos detidos. Durante audiência de custódia nessa quinta-feira (14), o juiz decidiu pela prisão domiciliar para Caroline Carvalho Vieira Marques.

Caroline foi detida junto ao esposo Rodrigo Lupércio Sebastião, o 'Chocolate', de 45 anos, apontado por comercializar drogas com alto teor de pureza, provenientes de países como a Bolívia e o Paraguai, que têm como principal destino a Europa. O casal foi capturado durante operação interestadual, em um condomínio de luxo, em Aquiraz.

Conforme a decisão, o casal tem duas filhas no espectro autista e não têm parentes em Fortaleza que possam se responsabilizar pelas crianças. A defesa de Caroline requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e o pedido foi aceito.

O magistrado justificou que a prisão da mulher em modalidade domiciliar é para acompanhar as filhas. Já Rodrigo Lupércio deve continuar em cárcere. O homem já tinha sido preso anteriormente, no ano de 2018, em posse de cocaína, no Ceará.

Com o casal foram encontrados três veículos avaliados em cerca de R$ 1,4 milhão e joias de ouro.

OPERAÇÃO

Segundo a Polícia Civil do Ceará, a operação cumpriu mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, em Fortaleza e Aquiraz, no Ceará; e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A força-tarefa ainda resultou no bloqueio de contas bancárias.

Rodrigo Lupércio seria um dos coordenadores do envio de cocaína e haxixe (espécie de maconha mais concentrada) para outros continentes. "A gente percebe, pelo que apurou até aqui, que a droga que ele comercializa ainda é destinada a um processo de desdobramento, pelo nível de pureza. A aparência dela é até densa, pegajosa", aponta o delegado de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, Ismael Araújo.

A PC-CE afirma que ainda não identificou se a droga passava pelo Ceará antes de cruzar oceanos e se 'Chocolate' integra alguma facção criminosa. Entretanto, a imprensa do Mato Grosso ligou 'Chocolate' a uma organização criminosa de origem carioca, que está espalhada por todo o Brasil - inclusive no Ceará.

De acordo com a PC-CE, Rodrigo Lupércio Sebastião movimentou milhões de reais no Ceará, inclusive com remessas de valores para o exterior.

Uma das formas do grupo criminoso comandado pelo homem preso ocultar o entorpecente enviado para a Europa é escondê-lo em esculturas, segundo a investigação. O processo segue tramitando na Vara de Delitos de Organização Criminosa.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR