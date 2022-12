Jovem encontrada morta em cacimba no Crato tinha lesões de faca no pescoço

O laudo cadavérico do corpo de Laisa Alves, 20, encontrado em uma cacimba no município do Crato (CE), revelou que a jovem sofreu lesões de faca na região do pescoço. A informação foi divulgada pela TV Verdes Mares nessa quinta-feira (8).

Laisa desapareceu no domingo (4), após sair de uma festa com o companheiro, que é primo dela. No dia seguinte, a família tentou encontrar a jovem com apoio de amigos e familiares, o que só aconteceu no fim da tarde de terça-feira (6).

A família da vítima chegou a ir ao local do ocorrido e fazer o reconhecimento do corpo. O suspeito de matar a jovem e ocultar o corpo é o próprio primo da jovem.

Familiares viram namorado ferido

Em entrevista à TV Verdes Mares, uma irmã de Laisa declarou que foi à casa do companheiro da vítima e o encontrou ferido com arranhões no tórax e no rosto, alegando estar preocupado com o sumiço da mulher.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher do município de Crato. Testemunhas e familiares da vítima foram ouvidos.