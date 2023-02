Jovem de 20 anos é preso suspeito de participar de grupo criminoso que atua em Maracanaú

Um jovem de 20 anos foi preso por suspeita de integrar um grupo criminoso que pratica delitos em Maracanaú, na Grande Fortaleza. A captura ocorreu nessa quinta-feira (2), após investigações apontarem que o infrator participa e divulga vídeos nas redes sociais em apologia ao crime e com pessoas armadas.

A prisão de Gabriel de Andrade foi realizada no bairro Parque Tijuca. Na casa, foram encontradas uma munição calibre .38 escondida em um colchão, além de uma quantidade de maconha. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Legenda: Vídeos com armas e apologia ao crime foram divulgados nas redes sociais Foto: Reprodução

Na ação, conjunta entre as Polícias Militar do Ceará (PMCE) e Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ainda foi localizado em um terreno próximo um traje que teria sido utilizado por um dos suspeitos do video que circula com suspeitos armados.

O jovem foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por integrar organização criminosa, posse de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Gabriel já possuía antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso, lesão corporal dolosa, ameaça, injúria e dano. As forças de segurança ainda seguem em diligências para capturar os demais envolvidos.