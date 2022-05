Izolda promete convocar 3 mil aprovados em concurso da PMCE durante evento de entrega de viaturas

A governadora Izolda Cela (PDT) anunciou, na tarde desta sexta-feira (6), que irá convocar 3 mil aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará. O anúncio ocorreu durante a solenidade de entrega de 54 novas viaturas para a Corporação.

“Nós estamos em vias de fazer, após homologação do concurso, o chamamento de mais 3 mil profissionais da Polícia Militar. Vou determinar o imediato chamamento para que eles possam ingressar na Academia, fazendo o tempo necessário de preparação, e estar em poucos meses nas ruas servindo à população cearense”, afirmou Izolda Cela.

As provas para o cargo de soldado da PMCE foram realizadas no dia 7 de novembro de 2021. O certame previa, inicialmente, 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e mais 400 vagas para cota racial (340 para homens e 60 para mulheres). No entando, esse número foi ampliado para 3 mil novos profissionais.

Novas viaturas

O investimento nas novas viaturas entregues pela governadora soma um total de R$ 12,8 milhões, conforme o Governo do Estado. Foram adquiridas 39 Trailblazer, sendo 10 semi blindadas, e 15 no modelo S10.

Foto: Yuri Leonardo/Governo do Estado do Ceará

Os veículos são destinados para o Policiamento Ostensivo Geral (POG); Batalhão de Policiamento de de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio); Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur); Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA); Comando do Policiamento da Capital; Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPESP); e Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi).

De acordo com a governadora, a entrega dos veículos representa um avanço para a segurança no Ceará. “É um compromisso de um trabalho firme, perseverante e sistêmico sob várias frentes, que é necessário para que nós tenhamos cada vez mais as melhores condições para enfrentar esse que é maior desafio do nosso País e do Ceará: o problema da violência. Nós precisamos nos preparar cada vez melhor para termos chances progressivamente de vencer essa batalha”, declarou Izolda Cela.

Também foram implantados 62 sistemas de videomonitoramento, somando 3.546 câmeras espalhadas em diversos municípios cearenses. A população cearense também conta com 63 bases CPRaio.