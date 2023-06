Inspetor da Polícia Civil atira contra adolescentes em via pública, em Caucaia

Um inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi conduzido à delegacia após atirar contra adolescentes que estavam em uma rua do bairro Araturi, em Caucaia. O caso foi no último domingo (2).

Conforme o relatório da ocorrência, obtido pelo Diário do Nordeste com uma fonte policial, os tiros não atingiram os adolescentes, que estavam em uma bicicleta. Foram pelo menos quatro disparos, que acabaram pegando no muro de uma residência.

O agente Rafael Pinheiro Moura empreendeu fuga após o ocorrido, mas acabou estourando um pneu e teve de parar para trocar. Nesse momento, ele foi abordado por policiais militares (PMs), mas se recusou a entrar na viatura com eles.

Ele só saiu do local quando outro inspetor da PC-CE foi chamado e o colocou em uma viatura. As vítimas e a esposa do policial prestaram depoimento da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

CGD apura

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi informado que Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) responderia pelo caso.

Em nota, divulgada na manhã desta terça-feira (6), a controladoria informou ter autuado em flagrante delito o policial por embriaguez ao volante e por disparo de arma de fogo em via pública.

"Os PMs abordaram, nas proximidades de onde ocorreram os tiros, o referido policial em um veículo, que estava com pneu furado e com outras avarias, devido a uma colisão. Além disso, os policiais militares identificaram sinais característicos de ingestão de bebida alcoólica no agente abordado. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DAI. O policial está à disposição da Justiça", diz parte do comunicado.

Conforme as informações da CGD, a instauração de procedimento disciplinar "para devida apuração na seara administrativa" também foi determinada.