Homem morre após carro capotar no Porto das Dunas, em Aquiraz

Um acidente fatal vitimou um homem no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada deste sábado (28). Ele teria tentado subir a Duna do Turbo, uma das maiores da localidade, quando o veículo capotou.

A vítima foi identificada como Jurandy Conceição Cruz Júnior, conhecido como Júnior Cruz. Em nota de pesar, a Federação de Offroad do Ceará (Force) lamentou a perda prematura do trilheiro.

Segundo amigos de Júnior ouvidos pelo Diário do Nordeste, ele era um motorista experiente e já havia realizado esse trajeto várias vezes. Para eles, o acidente automobilístico foi uma “fatalidade”. Várias pessoas ajudaram no trabalho de resgate durante a madrugada.

A Force destacou a solidariedade e o engajamento de Júnior com a comunidade. “Sua presença era marcante nos eventos de offroad, onde deixará uma lembrança inesquecível em cada pessoa que teve a oportunidade de compartilhar aventuras e momentos de descontração ao seu lado”, disse a entidade.



“Neste momento de despedida, nos unimos para prestar as mais sinceras condolências aos familiares e amigos íntimos. Que possamos continuar honrando sua memória, mantendo vivo o espírito de união e companheirismo que tanto nos inspira no mundo offroad”, finaliza a nota assinada por André Luna, diretor jurídico da Federação.

Após a morte de Júnior, diversos grupos de trilha offroad cancelaram passeios neste fim de semana “em respeito ao ocorrido”.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), a fiscalização de circulação em áreas de praias é de competência do município onde há trânsito municipalizado. Ou seja, cabe a cada gestão multar e orientar a respeito do tráfego com base no que é permitido em cada cidade e na sinalização presente na faixa litorânea.

A reportagem tentou contato com o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (Demutran) de Aquiraz, mas não obteve retorno.