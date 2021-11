Homem incendeia casa da ex-companheira no Interior do Ceará

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de incendiar a casa da ex-companheira, em Iguatu, no Interior do Ceará. Ninguém ficou ferido. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (16).

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e dissipou as chamas.

A Polícia Militar informou que o homem foi preso e conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu. Segundo levantamentos policiais, o casal vivia junto, mas estava em processo de separação.

Prisão e investigação

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de dano e injúria no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima solicitou medida protetiva de urgência com o intuito de manter distanciamento do suspeito.

O procedimento foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu, unidade que dará prosseguimento às investigações.

COMO PROCEDER EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Esse é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento à violência doméstica. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. A central também tem a atribuição de orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. Também é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço.



e na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço. Em Fortaleza, o equipamento Casa da Mulher Brasileira (CMB) concentra todos os órgãos de assistência à mulher vítima de violência. Ele fica na Rua Tabuleiro do Norte, S/N, no Bairro Couto Fernandes. O telefone é: 3108-2999.

