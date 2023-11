Homem é preso por vender produtos de higiene e cosméticos falsificados em Fortaleza

Um homem, identificado como Luanderson Gleydson Barros da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante, nessa segunda-feira (27), por comercializar produtos de higiene e cosméticos falsificados no bairro Centro, em Fortaleza. Na ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foram apreendidas com o suspeito 60 unidades de sabonetes líquidos adulterados, além de uma quantia em dinheiro.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), um representante de uma marca tradicional de cosméticos identificou o produto falsificado em uma loja na Capital e denunciou o caso, registrando um Boletim de Ocorrência (BO).

O homem foi flagrado vendendo as mercadorias, em desacordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele foi conduzido para a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), onde foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública, e encontra-se à disposição da Justiça.

As investigações estão a cargo da DDF, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE).

No Brasil, a pena por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é de reclusão de 10 a 15 anos, e multa.