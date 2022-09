Sete mil metros de fio furtados foram apreendidos no Ceará em oito meses.

Um homem de 26 anos de idade, suspeito de furtar fios, foi preso na noite desta sexta-feira (16), no Centro de Fortaleza. Agentes da Guarda Civil da Capital chegaram ao criminoso por meio de imagens de videomonitormento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de janeiro a agosto deste ano, pelo menos sete mil metros de fios roubados foram apreendidos em operações das forças de segurança do Estado.

Paulo Wanderson Nascimento de Lima, autuado em flagrante por furto, já tinha passagem pela Polícia por roubo e outros furtos. Com ele, foram encontrados vários fios de cobre e uma faca, que estavam dentro de uma sacola plástica. O suspeito foi conduzido ao 34º Distrito Policial, onde está detido.

Videomonitoramento

De acordo com a SSPDS, os operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) do Ciops flagraram Paulo furtando fios em uma via pública do Centro e acionaram equipes da Guarda Municipal, que imediatamente foram ao endereço indicado e fizeram o flagrante. Veja as imagens:

Balanço

Entre janeiro e agosto deste ano, as forças de segurança do Ceará apreenderam mais de sete mil metros de fios durante ações policiais.

As apreensões decorreram de furtos ou de crimes de receptação.