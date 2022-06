Homem é preso por furtar cabras e ovelhas em Maranguape; animais foram recuperados

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por suspeita de furtar animais, na localidade de Vazante Grande, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última sexta-feira (17).

Quatro cabras e duas ovelhas, que estavam sendo transportadas em um veículo Fiat Palio, foram recuperadas pelos policiais militares da da 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar.

A PMCE informou que a ação policial se iniciou com a denúncia do furto dos animais. "Os militares saíram em busca pelo suspeito, quando avistaram o carro. Um homem foi abordado e outros dois fugiram pelo matagal. No veículo, seis animais foram apreendidos", narrou a Corporação, em publicação.