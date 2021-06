Homem é preso em Fortaleza suspeito de guardar em sua residência fuzis, rifles e munições

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (19), em Fortaleza, suspeito de armazenar armas e munições em sua residência. A prisão, realizada pela Polícia Militar, aconteceu no bairro Henrique Jorge, após denúncias anônimas.

Conforme a Polícia, foram encontradas na casa de Antônio Washington Dourado de Souza, de 36 anos, dois fuzis, quatro rifles, três espingardas, um revólver calibre 44, 95 munições de calibre 45, 56 munições de calibre 762, três carregadores de calibres diversos, canos, coronhas, ferrolho e um kit armamento com diversas peças.

De acordo com a inspeção feita pelos agentes, a maior parte do armamento estava sem numeração.

Washington e os materiais apreendidos foram conduzidos para o 10° Distrito Policial (DP). Ele foi autuado por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Antônio já responde por furto, roubo e posse de drogas.

"As armas de fogo e as munições serão encaminhadas para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Polícia mantém as apurações para descobrir o uso das armas em crimes na Capital", informou.

Denúncias

Denúncias anônimas podem ser feitas através do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Também há canal de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, o número é o (85) 3101-0181.

A polícia reforça que o "sigilo e o anonimato são garantidos".