Homem é baleado, entra em posto de saúde de Fortaleza e assusta médicos e pacientes

Pacientes e profissionais de saúde do Posto Maria de Lourdes, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, foram surpreendidos com tiros contra um homem na calçada da unidade de saúde — na manhã desta quarta-feira (29). Servidores precisaram se trancar com os usuários em salas médicas com medo da ação de criminosos.

Conforme relatos de pacientes, um homem estava na frente do posto quando dois outros rapazes chegaram em uma moto e efetuaram disparos.

O homem foi atingido nas pernas e correu em busca de ajuda para dentro do posto. Profissionais de saúde com medo chegaram a fechar portas de salas com pacientes por proteção.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil, por meio do 13º Distrito Policial, realiza diligencia e faz oitivas relacionadas a tentativa de homicídio. Ainda segundo o órgão, o homem ferido conta com duas passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar também foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e também realiza diligências no sentido de capturar os suspeitos de envolvimento no caso.

Usuário do Posto de Saúde Quem estava nas salas permaneceu. Quem estava nos corredores precisou se proteger da forma como pôde", relatou uma usuária do posto de saúde. Crianças, idosos e até uma gestante estavam na unidade de saúde durante os disparos contra o homem.

A pasta de segurança estadual disse que atua para coibir crimes na região, por intermédio do 19º Batalhão da PMCE, com viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), com apoio do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar.

A reportagem entrou em contato a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e aguarda posicionamento sobre o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas também para o número (85) 3101-2050, do 13º DP. O sigilo e anonimato são garantidos

