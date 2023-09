Homem é atropelado por vizinho em Santa Quitéria após discussão

Um homem está sendo investigado em Santa Quitéria, no Interior do Ceará, por supostamente ter atropelado um vizinho, de 50 anos de idade, na tarde do último sábado (9). O crime de tentativa de homicídio doloso aconteceu após uma discussão entre os dois, segundo a Polícia.

O Diário do Nordeste apurou que a vítima sofreu ferimentos nas pernas e na cabeça e foi encaminhada para uma unidade de saúde do Município, mas nesta segunda-feira (11) já está bem e em casa.

Fontes próximas à vítima relataram que o motorista avançou o veículo contra o vizinho, que estava na calçada da própria residência. Os dois já teriam uma "rixa" antiga. No entanto, o atropelamento teria sido motivado porque a vítima queria construir um muro entre as duas casas e o agressor não concordou.

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria.