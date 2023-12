Homem que havia desaparecido após treino de musculação em Fortaleza retorna para casa

Rian Laison Freitas Angelim, de 33 anos, que havia sumido após sair da academia no último sábado (9), retornou para casa na noite desta segunda-feira (11). A última vez que ele tinha sido visto pelos pais foi em uma mercearia a poucos metros da casa da família, no bairro Vila Ellery, em Fortaleza. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Segundo a mãe, Ana Maria Freitas Silva Angelim, ela e o marido passaram na academia de Rian de carro por volta das 15h e ele informou já estar de saída. O casal entrou no veículo e o filho subiu em sua moto.

Ao chegarem no condomínio onde moram, o marido de dona Ana chegou a deixar o portão aberto para Rian entrar, mas ele parou no estabelecimento comercial e sumiu.

"Nós moramos no térreo e quando eu olhei de novo pela janela [para ver a mercearia] ele já não estava mais. Fiquei ligando para ele direto, mas ele não atendeu", relata a aposentada.

A única vez que a família recebeu notícia desde o episódio foi nesse domingo (10), quando Rian mandou uma mensagem para o pai para dizer que "estava bem e voltava para casa de noite". Entretanto, ele ainda não retornou.

'Estou sem dormir', relata mãe

Antes do retorno, a mãe do desaparecido comentou que toda a família estava ansiosa e sem saber onde o rapaz estava "Ultimamente ele só saía de casa para a academia. Ele está desempregado".

"Desde sábado estou sem dormir e nem tenho vontade de comer. Estamos ansiosos. Meu marido é todo o tempo chorando, mas eu pedi para ele não pensar besteira. Vamos ter fé em Deus que ele vai chegar", desabafa.

Legenda: A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso Foto: Reprodução/Polícia Civil

Conforme Ana Maria, nada de incomum ocorreu no dia do desaparecimento. Ela só pontua que Rian estava mal do estômago pela manhã e quase não ia treinar. No entanto, ele disse ao pai que melhorou e acabou comparecendo à academia.

Por nota, a PC-CE informou que a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações do caso após o registro do Boletim de Ocorrência (B.O).