Homem agride mulher com capacete em posto de combustíveis no Interior do Ceará; veja vídeo

Um homem agrediu uma mulher com golpes de capacete, em um posto de combustíveis localizado no Município de Canindé, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (6). Uma mulher ajudou o suspeito e deu puxões de cabelo na vítima.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) confirmou, por nota, que a Delegacia Regional de Canindé investiga uma ocorrência de agressão ocorrida em Canindé, município pertencente à Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Ceará.

Polícia Civil do Ceará Em nota O caso está a cargo da Delegacia Regional de Canindé, unidade que já identificou os suspeitos e realiza diligências para elucidar os fatos. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais."

No vídeo, é possível ver uma mulher segurar a vítima pelos cabelos, enquanto o homem dá vários golpes com um capacete de motocicleta, na cabeça da vítima, que está caída no chão.

Na sequência, a mulher arrasta a outra. O homem continua a bater com o capacete e a mulher a puxar o cabelo, até que a vítima se desvencilha dos agressores e sai do local.