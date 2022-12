Homem acusado de dois homicídios é preso com arma de fogo em ônibus interestadual no Ceará

Um homem acusado de dois homicídios foi preso neste sábado (10) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará durante uma viagem de ônibus interestadual. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo e munições dentro da mochila, após fiscalização de rotina dos agentes rodoviários no km 60 da BR-222, na localidade de Croatá, no município de São Gonçalo do Amarante.

O armamento estava enrolado em um pano dentro da bagagem. De acordo com a PRF, o passageiro estava em um ônibus que partiu de Belém, no Pará (PA), com destino a Natal, no Rio Grande do Norte (RN).

Após os policiais encontrarem a arma de fogo, buscas no sistema constataram que o homem de 35 anos responde criminalmente por duas mortes cometidas em Mossoró (RN).

Ele informou aos agentes que subiu no ônibus em Teresina, no Piauí, para viajar até Mossoró. Sobre o armamento, ele alegou não saber a origem.

O homem foi preso em flagrante pela PRF e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, na Grande Fortaleza. Na unidade, serão feitos os procedimentos cabíveis sobre o crime de porte ilegal de armas.

Apreensões seguidas

Esse foi o segundo fim de semana seguido que a PRF realiza apreensão de arma de fogo em ônibus interestadual no Ceará, inclusive na mesma linha Belém-Natal. No último sábado (3), uma mulher foi presa por transportar ilegalmente armas, munições e coletes balísticos.

A suspeita foi flagrada em abordagem de rotina no km 22 da BR-222. Ela portava duas pistolas, quatro carregadores, 596 munições de calibres variados e dois coletes.

A mulher de 34 anos confessou que entregaria o material no bairro Mondubim, em Fortaleza, por R$ 1 mil.

