Pai e filho são mortos a tiros, e mãe é atingida em Cascavel, na Grande Fortaleza

Pai e filho foram vítimas de um duplo homicídio em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (9). Os mortos, de 38 e 65 anos, estavam em casa quando foram assassinados a tiros durante a madrugada. Uma terceira pessoa, que era mãe e esposa das vítimas, foi atingida e levada ao hospital.

O parentesco entre as vítimas foi confirmado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel, que está a cargo das investigações para identificar os suspeitos e as circunstâncias do crime. No entanto, de acordo com o delegado Josafat Filho, a suspeita é de o crime tenha ligação com o tráfico de drogas e facções criminosas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 38 anos possuía antecedentes por lesão corporal e dano.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas à ocorrência nesta madrugada.

"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que subsidiarão as investigações", informa a SSPDS.