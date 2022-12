Grupo suspeito de furtar pneus de carro oficial do Detran-CE e outros veículos é preso em Fortaleza

Cinco pessoas suspeitas de furtar e vender pneus de carros em Fortaleza foram presas, nessa quinta-feira (1º), pela Polícia Civil. Um dos veículos desfalcados pelos criminosos é oficial, de posse do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Operação Estepes, como foi nomeada a ação, foi conduzida por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), em parceria com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e a Polícia Militar.

Os policiais identificaram o grupo após obterem informações sobre um veículo utilizado pelos suspeitos para cometer o crime, um Voyage. O primeiro suspeito foi capturado no bairro Padre Andrade e, os outros cinco, logo depois.

Estão presos Lucélio Marcos Lima dos Santos, de 35 anos, conhecido como 'Guga', que já responde pelo crime de estupro, além de Francisco Ícaro Alves da Silva, 25, Emanuel Thiago Silva Ximenes Queiroz, 34, Antônio Claudio Rodrigues de Oliveira, 39, e Francisco de Paula Oliveira, 55.

A Polícia informou que Lucélio e Ícaro foram autuados em flagrante por furto e associação criminosa. Já Cláudio, Thiago e Emanuel devem responder por receptação qualificada, além da associação criminosa.

Furto em veículo oficial

Os indivíduos são suspeitos, também, de furtar as rodas de um veículo oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), na última quarta-feira (30), no bairro Maraponga, segundo apurou o Diário do Nordeste.

Legenda: Grupo furtava pneus de veículos em Fortaleza. Foto: Divulgação/SSPDS

Denúncias

A Polícia continua a investigar o grupo para tentar descobrir outros possíveis suspeitos na ação criminosa. Quem tiver informações que auxiliem as investigações pode repassar pelo telefone (85) 3101-2491, da DRFVC.

Além disso, as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.