Grupo suspeito de aplicar golpe do precatório é preso em Maracanaú

Um grupo suspeito de aplicar o golpe do precatório em Santa Catarina foi preso nesta quarta-feira (12) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os suspeitos se passavam por juízes, desembargadores e advogados. Conforme as investigações policiais, o grupo obteve cerca de R$ 3 milhões em diversos estelionatos aplicados no estado do sul do país.

Os integrantes da organização criminosa foram identificados como Márcio Ezequiel Madeira da Silva, 20, Gustavo Erick Leite de Carvalho, 19, e Iasmyn Matos Uchôa, 21, todos, até então, sem antecedentes criminais.

Eles foram conduzidos para Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, os suspeitos estão à disposição da Justiça.

A ação, que ocorreu em parceria com o Ceará e Santa Catarina, envolveu 23 policiais civis dos dois estados — 16 cearenses e sete catarinenses. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Outras prisões

Outros dois suspeitos de integrar o grupo criminoso cearense foram capturados, nessa terça-feira (11), no Rio de Janeiro. A dupla foi presa quando viajava e realizava passeios pelo país utilizando os valores obtidos com o crime.

As investigações seguem presididas pela Polícia Judiciária Catarinense, e a PC-CE continua prestando apoio nas diligências investigativas no Ceará, a fim de identificar outros envolvidos, direta ou indiretamente, com esse tipo de crime patrimonial.

